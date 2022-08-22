2022/08/22 | 14:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GF6yUQqWtFw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر يدعو غرماءه إلى المنازلة.. المناظرة العلنية تدويل للفساد في العراق) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدر يدعو غرماءه إلى المنازلة.. المناظرة العلنية تدويل للفساد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).