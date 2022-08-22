شاهد بالفيديو.. الصناعة العراقية حرقوها حرق!! .. هذوله جايين غضب للبلد

2022/08/22 | 14:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o64Z-GuMh24

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