الكاظمي يزور مصر للمشاركة في قمة عربية مصغرة

2022/08/22 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، بأن رئيس الوزراء مصطفى

الكاظمي سيزور مصر اليوم الاثنين،

للمشاركة في قمة عربية مصغرة، مبيناً،

أن الكاظمي سيؤكد سعي الحكومة العراقية

على المضي بدعم الحوار بين الأشقاء في

المنطقة.

وقال ا

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