2022/08/22 | 14:04 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ كربلاء أعلن أنه سيتم إغلاق المزار الديني بعد حادثة الانهيار (كرار عيسى/الأناضول)

ارتفع عدد ضحايا حادثة انهيار ترابي على مزار ديني في محافظة كربلاء، جنوب العراق، إلى 7 أشخاص بينهم 4 نساء ورجلان وطفل، مع مواصلة فرق الدفاع المدني رفع أطنان جديدة من التراب، الذي انهار من أعلى تلة يقع تحتها المزار الديني المعروف بـ"قطّارة الإمام علي"، السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني العميد، جودت عبد الرحمن، اليوم الاثنين، إن فرق الإنقاذ انتشلت صباح اليوم جثتين لرجل وامرأة، مشيراً في حديث للصحافيين إلى "ارتفاع عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 7، هم 4 نساء ورجلان وطفل، ومن المتوقع أن يكون هناك ضحايا آخرون تحت الركام"، موضحاً أن "العمل متواصل منذ أكثر من 40 ساعة للتأكد من خلو المكان".

وقال عضو فريق الإنقاذ في الموقع المنهار أحمد اللامي، لـ"العربي الجديد"، إن "فرص العثور على أحياء انتهت تقريباً"، مضيفاً أنه حسب التحقيقات "ما زالت هناك امرأة مفقودة، كانت داخل المزار لحظة انهيار التلة الترابية، وتم التواصل مع ذويها وهم موجودون في مكان الحادث منذ نهار السبت".

ووفقاً لعضو فريق الإنقاذ، فإن "عدد الأحياء الذين تم انتشالهم بنجاح بعد رفع الركام هو 6 وجميعهم بحالة مستقرة حالياً، بينهم طفل، لكن الضحايا السبعة كانوا في نقطة نهاية زاوية حرجة بالموقع، وكانت هناك صعوبة كبيرة في الوصول إليهم"، كاشفاً عن استقدام القائمين على المزار الديني للتحقيق معهم.

وانهارت تلة مشرفة على مزار "قطّارة الإمام علي"، الواقع في صحراء محافظة كربلاء، أمس الأول السبت، وهو عبارة عن مزار ديني مشيد في شق أرضي ضخم تحيط به تلال ترابية من ثلاث جهات، وأدى انهيار إحدى تلك التلال بشكل مفاجئ إلى ردم أجزاء واسعة من المراز خلال وجود عدد من المواطنين فيه.

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي أنه سيتم إغلاق المزار الديني بالكامل "كونه يُسبّب خطورة على المواطنين"، وفقاً لبيان رسمي أشار فيه إلى فتح تحقيق في الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الترابي في مزار ديني جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الترابي في مزار ديني جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).