صحيفة: السعودية حكمت على مراهقين بالإعدام رغم وعودها بوقف هذا الحكم

2022/08/22 | 14:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنفت السعودية إصدار أحكام بالإعدام على مراهقين بسبب احتجاجهم على النظام، على الرغم من الوعود السابقة بإنهاء هذه الممارسة.وسجل مراقبو حقوق الإنسان سبع حالات تم فيها المطالبة بعقوبة الإعدام أو إصدارها أو تأكيدها عند الاستئناف على جرائم ارتكبها قاصرون، وفقا لصحيفة "التايمز".

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