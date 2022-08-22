زيلينسكي يحذّر روسيا من مغبة محاكمة جنود أوكرانيين أسرى

2022/08/22 | 14:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد من أن روسيا قد تقدم على خطوة استفزازية بمحاكمة جنود أوكرانيين أسرى الأسبوع المقبل مع احتفال كييف بمرور 31 عاما على استقلالها.واستند زيلينسكي الى تقارير إعلامية تفيد بأن روسيا تُعد لإخضاع الجنود الأوكرانيين … Readmore

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