2022/08/22 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني نصح المهاجم الإنجليزي واين روني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، والمدير الفني الحالي لفريق دي سي يونايتد الأمريكي، المدرب الهولندي تن هاج مدرب مانشستر الحالي، وأنه يرى أن الفريق يحتاج لبعض التعديلات في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل مواجهة ليفربول..



روني ينصح تن هاج باستبعاد رونالدو المركز الخبري الوطني.

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