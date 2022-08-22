الحكيم ورئيس ديوان الوقف ألسني يبحثان دور المؤسسات الدينية في حماية السلم المجتمعي

2022/08/22 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، مه رئيس ديوان الوقف السني عثمان الجحيشي دور المؤسسات الدينية في حماية السلم المجتمعي.وأكد الحكيم في تدوينه تابعها /المركز الخبري الوطني/، “على […]

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