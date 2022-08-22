الحكيم يؤكد اهمية خطاب الاعتدال والوسطية

2022/08/22 | 14:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم اهمية خطاب الاعتدال والوسطية وحاجة المجتمع العراقي الى وحدة الكلمة وكلمة الحق الجامعة.

وذكر بيان لمكتبه :” ان الحكيم استقبل في مكتبه اليوم رئيس ديوان الوقف السني عثمان الجحيشي وبحثا دور المؤسسات الدينية في حماية السلم الاهلي ورعاية التنوع الاجتماعي ودعمه، بالاافة إلى مستجدات الشأنين السياسي والاجتماعي”.

وشدد الحكيم على ضرورة ان تضطلع المؤسسات الدينية بدور اكبر في منع الاصوات الداعية الى الفرقة او اثارة النعرات ، ومعالجتها .

وحث الحكيم الجميع على اخذ دوره ، كل من موقعه في الاسهام بانهاء الانسداد السياسي الحالي.

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