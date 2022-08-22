مفاجأة جديدة.. باحثون يكتشفون مصدراً غريباً للمياه على كوكب الأرض

2022/08/22 | 14:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما كانت أحد المصادر الرئيسية لمياه الأرض.

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