روسيا: اعتقال داعشي كان يعد لهجوم انتحاري في الهند

2022/08/22 | 14:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي عضواً في تنظيم “داعش” في روسيا، كان يعد لتنفيذ هجوم انتحاري ضد أحد ممثلي الدوائر الحاكمة في الهند.

وقال جهاز الأمن الفدرالي بحسب وكالة “تاس” الروسية، اليوم الإثنين، إنه كشف المخطط الإرهابي وألقى القبض على عضو في تنظيم “داعش”، وهو مواطن من بلد في منطقة آسيا الوسطى، كان يخطط لارتكاب عمل إرهابي عن طريق تفجير نفسه في أحد ممثلي الدوائر الحاكمة في الهند”.

ووفقا لجهاز الأمن الروسي، أن العضو في “داعش”، الذي تم القبض عليه، تم تجنيده أثناء تواجده من أبريل(نيسان) إلى يونيو(حزيران) في تركيا، لتنفيذ عملية انتحارية.

وأضافت الأجهزة الأمنية “تم تلقينه العقائدي عن بعد عبر موقع تلغرام وخلال اجتماعات شخصية في اسطنبول مع أحد ممثلي داعش”.

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