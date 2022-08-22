إيران تنتظر ردّ واشنطن وتتهمها بالمماطلة

2022/08/22 | 14:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الولايات المتحدة اليوم الاثنين “بالمماطلة” في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقال إن طهران تريد اتفاقاً دائماً يحفظ حقوقها المشروعة.

وأوضح كنعاني خلال مؤتمر صحافي أن بلاده لم تتلق بعد الرد الأمريكي على ردها بشأن المقترح الأوروبي لإعادة إحياء الاتفاق النووي، وإن “المواضيع المتبقية في المفاوضات قليلة لكنها مهمة ويجب الاتفاق بشأنها”.

وشدد كنعاني: “إذا كانت طهران تحتاج إلى التوصل لاتفاق، فإن الأوروبيين والولايات المتحدة بحاجة إليه أكثر”.

وأضاف “لم نحصل على الرد الأمريكي حتى الآن ويمكن الانتقال للمرحلة المقبلة من المفاوضات إذا تصرفت واشنطن بمسؤولية واتخذت قرارها”.

وأکد أن “التسويف الأمريكي والصمت الأوروبي وضغوط المتطرفين جعلت المفاوضات استنزافية”.

وقال “لقد أحرزنا تقدماً جيداً نسبياً حتى اليوم بشأن المفاوضات لكن يجب الاتفاق على جميع القضايا المتعلقة بالتفاوض”.

وأشار المتحدث إلى أن تبادل السجناء مع واشنطن لا علاقة له بالمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

كما أكد المتحدث أن المحادثات مع السعودية مسألة منفصلة عن محادثات إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015، مضيفة أن التعاون بين طهران والرياض يمكن أن يساعد في استعادة الهدوء والأمن في الشرق الأوسط.

وكانت إيران أعلنت قبل أيام أنها قدمت رداً خطياً على أحدث نص مقترح من جانب الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء اتفاقها النووي.

وكان تم التوصل إلى الاتفاق عام 2015، إلا أنه تعطل إثر الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه عام 2018 .

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