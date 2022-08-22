منتجع بـ4 ملاعب غولف.. اكتشف هذه الجوهرة الخفية في اليونان

2022/08/22 | 14:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليونان أقل من 10 ملاعب غولف، ولحسن الحظ لعشاق اللعبة، يمكن العثور على 4 منها في نفس المكان..كوستا نافارينو.

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