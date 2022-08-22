ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 43 قتيلاً

2022/08/22 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت حصيلة الحرائق التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق الجزائر إلى 43 قتيلاً، بحسب ما أفادت قيادة الدرك الوطني للإذاعة الجزائرية، الاثنين، ويرجح ألا تكون الحصيلة نهائية.كما أعلن الدرك توقيف 13 شخصاً يشتبه في تورطهم بإضرام النيران.وذكرت القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية نقلاً عن قيادة الدرك الوطني أن «الحصيلة الجديدة لضحايا الحرائق ارتفعت إلى 43 قتيلاً» بعدما كانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 38 شخصاً في الحرائق التي طالت 14 ولاية أبرزها ولاية الطارف الحدودية مع تونس، مبينة أن «عملية التعرّف إلى الجثث مستمرة».بدورها، أعلنت الحماية المدنية، أنها أخمدت، خلال 24 ساعة، 31 حريقاً في مناطق مختلفة من الجزائر.

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