نجاح العملية الجراحية للعراقي «ميمي»

2022/08/22 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي السيلية القطري، نجاح العملية الجراحية في الرباط الصليبي، التي خضع لها مهاجمه العراقي مهند علي «ميمي» في مستشفى «سبيتار».وقال السيلية عبر منشورعلى صفحته بمنصة «تويتر»: أجرى لاعبنا العراقي مهند علي «ميمي» عملية جراحية في الرباط الصليبي بمستشفى «سبيتار» وتكللت بحمد الله وفضله بالنجاح.



ونتمنى الشفاء العاجل للاعبنا والعودة السريعة للملاعب.وكان السيلية قد أعلن الأسبوع الماضي، عن إصابة لاعبه العراقي مهند علي «ميمي» بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق.من جانب آخر قام لاعبو المنتخب العراقي الأول الذين يحترفون في الدوري القطري أمجد عطوان وبشار رسن وأيمن حسين بزيارة اللاعب في المستشفى من أجل الاطمئنان على صحته وتقديم الدعم المعنوي والنفسي له، كذلك قام المدرب والمحلل العراقي مجبل فرطوس، الذي يوجد في الدوحة بزيارة «ميمي» للغرض ذاته.

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