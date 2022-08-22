الغاز يرتفع  صوب 3000 دولار.. تعليق روسي

2022/08/22 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قفز سعر الغاز في أوروبا خلال تعاملات يوم الاثنين فوق مستويات 2900 دولار لكل ألف متر مكعب ليصل إلى أعلى مستوياته لأول مرة منذ بداية مارس .

يأتي ذلك تزامنًا واستمرار النمو في الطلب على الغاز مع اقتراب موسم الشتاء وسط تقارير عن تعليق الإمدادات عبر نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام من 31 أغسطس بسبب إصلاح أحد الوحدات المعطلة.



يتضح هذا من خلال بيانات بورصة لندن (LON:LSEG) ICE

وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر سبتمبر في مركز TTF في هولندا إلى 2917 دولارًا لكل 1000 متر مكعب.



م ، أو 282 يورو لكل ميغاواط ساعة حيث يتم عرض أسعار بورصة لندن ICE باليورو لكل ميغاواط ساعة).

وارتفعت أسعار الغاز خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 أشهر بارتفاع في حدود 15%.

وأعلنت شركة غازبروم في وقت سابق أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم ستتوقف تمامًا من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر بسبب إصلاح وحدة ضخ الغاز الوحيدة المتبقية قيد التشغيل.

وقالت غازبروم عند الانتهاء من العمل وعدم وجود أعطال فنية بالوحدة ، سيعود نقل الغاز إلى مستوى 33 مليون متر مكعب.



م يوميا.

ومنذ 27 يوليو ، تم استخدام خط أنابيب الغاز نورد ستريم بنسبة 20 ٪ من طاقته القصوى بسبب إغلاق العديد من توربينات الغاز.



تم إرسال أحدها بواسطة شركة Siemens Energy إلى مونتريال لإصلاحه.

بسبب عقوبات أوتاوا ضد موسكو ، رفضت الشركة المصنعة في البداية إعادة المعدات التي تم إصلاحها إلى ألمانيا، ولكن بعد عدة طلبات من FRG ، قرر مع ذلك إعادتها.

في 25 يوليو ، أعلنت شركة غازبروم الإغلاق الإجباري لمحرك توربيني غازي آخر في محطة ضاغط بورتوفايا بسبب انتهاء الوقت بين عمليات الإصلاح قبل الإصلاح.

وصف نائب رئيس مجلس الأمن لروسيا الاتحادية دميتري ميدفيديف سعر الغاز البالغ 2.9 ألف دولار بأنه نتيجة فشل من السياسيين الأوروبيين.

وتوقع رئيس مجلس الأمن الروسي بأنه بحلول نهاية العام قد يصل هذا الرقم إلى 3-4 آلاف دولار او اكثر.

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