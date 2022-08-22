2022/08/22 | 14:17 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة الموسيقيين اللبنانيين تستنكر استدعاء سفير العراق بالأردن بسبب صوره مع راغب علامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/22 | 14:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الموسيقيين اللبنانيين تستنكر استدعاء سفير العراق بالأردن بسبب صوره مع راغب علامة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الموسيقيين اللبنانيين تستنكر استدعاء سفير العراق بالأردن بسبب صوره مع راغب علامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).