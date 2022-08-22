الهلال الاحمر: انباء عن وجود فتاة بعمر 16 سنة تحت انقاض ’القطارة’

2022/08/22 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الاثنين، أن العمل مستمر في البحث عن ضحايا حادث انهيار تل ترابي في قطارة الامام علي في كربلاء، وهناك انباء تتحدث عن وجود فتاة تحت الانقاض.

وأظهر فيديو نشر على موقع الجمعية في فيس بوك وتابعته ( بغداد اليوم) استمرار العمل بالآليات والحفارات بحثا عن ناجين ومحاولة انقاذ المحاصرين تحت الركام.

كما اشارت الى أن هناك "انباء تتحدث عن وجود فتاة بعمر (16) سنة تحت الأنقاض".

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم الاثنين عن حصيلة الوفيات والاصابات نتيجة الانهيار الذي حدث بتلة قطارة الامام علي في محافظة كربلاء.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) أن " حصيلة الوفيات جراء انهيار التلة وصل لـ 7 اشخاص وعدد المصابين 6 لحد اللحظة".

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