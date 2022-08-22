انهيار تلة ’القطارة’ يفتح ملف صراع الوقف الشيعي مع ممول المزار.. (بغداد اليوم) تستقصي الواقعة

2022/08/22 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت إدارة مزار قطارة الأمام علي (ع)، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مهمة تتعلق بعائدية المزار واسباب الحادث الذي انهار بموجبه جزءا منه.

وقال مدير العلاقات في المزار، بهاء الدين احمد لـ( لبغداد اليوم )، إن "المزار غير عائد لدائرة المزارات او الوقف الشيعي لكون إدارة قطارة الامام علي أرادت سابقا تسجيلها لكن الوقف رفض ذلك"، موضحاً أنه "بعد ذلك اراد الوقف والمزارات ان يتم تسجيله لكننا رفضنا ذلك لكونهم ارادو تسجيله بعد ان شاهدوا نسبة اعداد الزائرين والكرامات التي حصلت في المزار".

وتابع أحمد، ان "مسؤول المزار الحاج محسن هاشم نايف تولى بنفسه تمويل وبناء مزار القطارة حتى اصبحت بنفسها تمول احتياجاتها ما جعل بعض الدوائر تحاول جعل المكان تابعا"، مستدركا قوله "لكن المسؤول عليها ( محسن هاشم نايف ) بقى بنفسه يمولها ويدعم اي احتياج لها ".

وعن الدعم القائم للمزار، اوضح مدير العلاقات، أن "الدعم استمر حتى اصبحت قبلة للزائرين وباب للحصول على المراد من مكان تثبت كل الدلائل التاريخية وبالكتب ان الأمام علي عليه السلام مر من هذا المكان عام 37 للهجرة عندما ذهب لحرب معاوية في معركة صفين"، مشيرا الى "وجود الكتب الرسمية بذلك الحدث".

واوضح، أنه "في هذا المكان رفع الأمام علي عليه السلام الصخرة لشرب الماء بعدها اعادها فأصبحت قطارة مياه مباركة، و كان هذا المكان يعاني الاهمال من آلاف السنوات حتى توجه الحاج محسن وبدأ بأعمار المكان كرامة للأمام علي وبالفعل باتت القطارة يرتادها محبي اهل البيت من كل مكان".

وعن حادث الانهيار واسبابه بين احمد، ان "الصخرة التي سقطت حاولت عشرات الآليات الكبيرة اسقاطها عند عملية اعمار المزار قبل سنوات لكنها لم تتفتت او يسقط منها اي شئ"، متسائلا عن "كيفية سقوطها اليوم ؟".

وحول جثث الضحايا المتبقية تحت الانقاض، اجاب أحمد، بأن "هناك جثة واحدة متبقية لمواطنة يجري محاولة إخراجها"، مبيناً أن "المكان يعد موقعا دينيا وسياحيا واثريا ايضا يرتاده جميع المواطنين ".

وفي السياق، دعا وفد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الزائر لمكان انهيار قطارة الامام علي (ع) في كربلاء، اليوم الاثنين، الى غلق المكان واعادة تأهيله بحسب الطرق العمرانية السليمة.

وقال ممثل الصدر ضمن الوفد المرسل، حليم الفتلاوي، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، وتابعته (بغداد اليوم)، إن " ندعو ضرورة إغلاق القطارة وإعادة تأهيلها بحسب الطرق العمرانية السليمة وتكون بعناية الدولة لا الأشخاص".

وتابع، أن "الصدر أمر عبر تغريدة له، بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة القطارة ومعرفة الأسباب"، مبيناً أن "محافظ كربلاء استجاب لتغريدة الصدر وشكل لجنة على مستوى عال".

واشاد الوفد، "بفرق الإنقاذ وجهودهم"، فيما شدد "على أهمية الاهتمام بالمزار لاسيما وانه مكان أثري ويقصده الناس من داخل وخارج العراق كونه حاضرة اسلامية يرجع تاريخها الى زمن الإمام علي (عليه السلام)".

وفي وقت سابق من اليوم وصل وفد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى منطقة انهيار قطارة الامام علي في محافظة كربلاء.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن حصيلة الوفيات والاصابات نتيجة الانهيار الذي حدث بتلة قطارة الامام علي في محافظة كربلاء.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) أن " حصيلة الوفيات جراء انهيار التلة وصل لـ 7 اشخاص وعدد المصابين 6 لحد اللحظة".

وفي وقت سابق، قرر محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث "قطارة الإمام علي".

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب محافظ كربلاء المقدسة، فأنه على "خلفية حادث انهيار التل الترابي في منطقة القطارة الذي حصل في الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم 20/8/2022 ، قررنا تشكيل لجنة تحقيقية لإجراء التحقيق في الموضوع لمعرفة ملابساته واكمال التحقيق ورفع توصياته بغاية السرعة".

وفي السياق، اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، انتشال جثتين تعود لمرأة ورجل من تحت ركام القطارة.

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