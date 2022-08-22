الحشد يُبطل مفعول 30 عبوة ناسفة من مخلفات داعش في الأنبار

2022/08/22 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

تمكنت مفارز المتفجرات في قيادة عمليات الانبار للحشد، اليوم الاثنين، من تدمير (30) عبوة ناسفة غرب محافظة الانبار.

وقال نائب قائد عمليات الانبار للحشد أحمد نصر الله، في بيان للحشد، إن “مفارز المتفجرات في قيادة عمليات الانبار للحشد تمكنت من مسح وتفتيش مناطق عكاشات غرب محافظة الانبار قاطع اللواء 13 حيث عثرت على عدد من العبوات الناسفة التي زرعتها عصابات داعش الارهابية قبل عمليات التحرير”.

وأضاف نصر الله ان “ابطالنا تمكنوا من ابطال بعضها وتفجير الاخريات لضمان السلامة لهم، وتنصب جهود الحشد الشعبي في قاطع عمليات الانبار على ازالة مخلفات الارهابيين من المناطق القابلة للتأهيل".

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