2022/08/22 | 14:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x76ufKbQ1rI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادي بالتنسيقي: نتوقع ذهاب الصدر عبر العصيان المدني في المحافظات ثم ينتقل الى بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قيادي بالتنسيقي: نتوقع ذهاب الصدر عبر العصيان المدني في المحافظات ثم ينتقل الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).