2022/08/22 | 14:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بوجه متعرّق، ويدين ترتجفان، وملامح حادة، ووجه محمّل بالخيبات منذ 19 عاماً، يروي الإيراني...

ظهرت المقالة لأول مرة..



زائر إيراني للعتبات يروي ظروف اعتقاله في سجن أبو غريب على يد القوات الأمريكية أولاً على المسلة.

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