رئيس مجلس القضاء الأعلى: اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة

2022/08/22 | 14:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الاثنين، 22 آب، 2022، وقوف القضاء على...

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