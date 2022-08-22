رئيس مجلس القضاء يدعو إلى اعتماد السياقات الدستورية لحلحلة الأزمة السياسية

2022/08/22 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الإثنين ،على اهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الازمة السياسية الحالية.وذكر بيان لإعلام المجلس تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “زيدان استقبل اليوم نقيب الصحفيين […]

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