2022/08/22 | 14:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عُقد بمقر هيئة الإعلام والاتصالات الاجتماع التنسيقي بين جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الإيرانية لمناقشة تفاصيل تخص قطاعات الإعلام والاتصالات خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

الاجتماع الذي حضرته ملاكات مختصة من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية وهيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية بحضور ممثلين عن شركات الاتصالات في البلدين، تم خلاله الاتفاق على مجمل القضايا التي تتعلق بالأمور الفنية ورفع مستوى الجهوزية بشكل استثنائي يتناسب مع الأعداد المليونية الوافدة الى كربلاء المقدسة وباقي المحافظات خلال الزيارة الأربعينية.

وتطرق اللقاء الى وضع الآليات الكفيلة بإدخال المعدات الفنية التابعة للمؤسسات الإعلامية والصحفيين الإيرانيين فضلاً عن تنظيم الجوانب الخاصة بالتجوال الدولي في قطاع الاتصالات، ومتابعة جودة الخدمة من قبل فرق الهيئة المختصة.

كما جرى الإتفاق على اهمية فتح آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل يتماشى مع التطور الحاصل في بلدان العالم كافة من أجل تبادل الخبرات بين البلدين، فضلاً عن التأكيد على اهمية إطلاق البرامج التطويرية للملاكات المختصة في الأيام المقبلة.

يشار الى أن هيئة الإعلام والاتصالات قد استنفرت جهودها من أجل متابعة جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال للمواطنين، والعمل بوتيرة عالية لتسهيل مهام وسائل الإعلام المحلية ومنح سمات الدخول للصحفيين الأجانب الذين يرومون تغطية الزيارة المليونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الإعلام والاتصالات تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية استعداداً لزيارة الأربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الإعلام والاتصالات تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية استعداداً لزيارة الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).