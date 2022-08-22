2022/08/22 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اليوم الاثنين، أن القانون يطبق وفق الأدلة والوقائع، وليس على ما يطلق من شائعات وأقاويل.وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، نقيب الصحفيين مؤيد اللامي رفقة نخبة من الصحفيين والإعلاميين وبحث معهم اهمية دور الاعلام كسلطة رابعة في […]

ظهرت المقالة فائق زيدان: قانوننا يُطبق وفق الأدلة وليس الشائعات والأقاويل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق زيدان: قانوننا يُطبق وفق الأدلة وليس الشائعات والأقاويل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق زيدان: قانوننا يُطبق وفق الأدلة وليس الشائعات والأقاويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).