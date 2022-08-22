بمشاركة (63) دار نشر و (25) الف عنوان.. العتبة الحسينية تفتتح معرض تراتيل سجادية للكتاب بنسخته الثامنة

2022/08/22 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت العتبة الحسينية المقدسة،

الاثنين، معرض تراتيل سجادية للكتاب

بنسخته الثامنة بمشاركة (63) دار نشر و (25)

الف عنوان وهو احد انشطة مهرجان تراتيل

سجادية السنوي الثامن الذي تقيمه

العتبة المقدسة.

وقا

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