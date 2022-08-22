غالبيتهم من الاقلية الشيعية: السعودية حكمت على مراهقين بالإعدام رغم وعودها بوقف هذا الحكم

2022/08/22 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنفت السعودية إصدار أحكام بالإعدام

على مراهقين بسبب احتجاجهم على النظام،

على الرغم من الوعود السابقة بإنهاء هذه

الممارسة، وفقا لصحيفة "التايمز".

وسجل مراقبو حقوق الإنسان سبع حالات تم

فيها المطالبة

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