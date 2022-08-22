ماكرون يستهدف الطائرات الخاصة للأثرياء.. سيفرض عليها ضرائب ضخمة ويقيد استخدامها

2022/08/22 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخطط الرئيس ماكرون لفرض قيود على استخدام الطائرات الخاصة في إطار سياسته لترشيد استهلاك الطاقة، من خلال استهداف طائرات الأثرياء الخاصة التي تعتبر “أشد تلويثاً” للمناخ، وفق ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية الإثنين 22 أغسطس/آب 2022.

يأتي ذلك بينما تعتزم فرنسا اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، وخاصة الكهرباء، استعداداً لموسم الشتاء المقبل، الذي قد يكون الأصعب الذي تواجهه دول أوروبا منذ عقود، في ظل أزمة الطاقة التي بدأت مع الهجوم الروسي على أوكرانيا.

حيث قال كليمان بون، وزير النقل، إن فرنسا لن تسمح بأن يستخدم الأثرياء طائرات خاصة مرفهة في حين يُطلب من العامة تقديم تضحيات في أزمتي الطاقة والمناخ.

كما أوضح بون لصحيفة Le Parisien: “بعض السلوكيات لم تعد مقبولة.



علينا تقييد رحلات الطائرات الخاصة.



فلا يُعقل أن نسمح بوسيلة نقل مرفهة فردية في وقت تُلزم فيه حملة الرئيس الجميع بتقديم تضحيات”.

جاء قرار الحكومة الفرنسية استجابة لدعوات اليسار بحظر استخدام الطائرات الخاصة.



وتقول مجموعات الحملة إن هذه الوسيلة أشد تلويثاً للمناخ من الطيران العادي بحوالي 14 مرة.

صحيفة “التايمز” البريطانية أوضحت أن الحكومة الفرنسية لا تفكر في فرض حظر تام على طائرات رجال الأعمال لدورها في الاقتصاد العالمي.



لكنها تدرس فرض ضرائب ضخمة وقيود على استخدامها في فرنسا.

إذ قال بون إن أحد الخيارات المتاحة حظر رحلاتها إلى وجهات تخدمها القطارات أو شركات الطيران بشكل جيد.



وهذا العام، حُظرت الرحلات الداخلية إلى المدن الفرنسية التي يمكن الوصول إليها بالقطار في أقل من ساعتين ونصف.

أضاف الوزير أن الحكومة ربما تلزم الشركات بنشر تفاصيل استخدامها لطائراتها.



وترى الحكومة أنه من الضروري أن يتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات لترشيد استخدام الطائرات الخاصة.

من المقرر أن يقدم حزب الخضر Greens party, Europe Ecology، وهو جزء من كتلة المعارضة اليسارية، مشروع قانون الشهر المقبل لوقف النقل بالطائرات الخاصة.

إذ قال جوليان بايو، زعيم الحزب، إنها مسألة عدالة.



وتساءل الأسبوع الماضي: “أنى لنا أن ننتظر تغييراً منصفاً في البيئة لو أن الأغنياء معفون من كل شيء؟ وقف هذه الطائرات سيعيد الأمور لنصابها”.

لكن رغم الدعم الكبير الذي يحظى به قانون حزب الخضر من معظم الحركات اليسارية، فالموافقة على تمريره مستبعدة، لأنه قد يواجه معارضة من حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون والجمهوريين المحافظين.

تعد فرنسا واحدة من أكثر قواعد الطيران الخاص ازدحاماً.



فعُشر رحلات المغادرة عام 2019 كانت بطائرات خاصة، ونصفها يسافر لمسافة تقل عن 482.8 كم.



وقد تصاعدت حركتها مع ظهور الجائحة.

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