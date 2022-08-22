أمين بغداد يعلن تشكيل غرفة عمليات استعداداً لموسم الأمطار

2022/08/22 | 15:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم ، اليوم الاثنين، عن تشكيل غرفة عمليات استعداداً لموسم الأمطار.

وقال كاظم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دوائر أمانة بغداد شرعت بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار من خلال حملات مكثفة لتنظيف شبكات التصريف وإصلاح التخسفات"، مبيناً أن "أمانة بغداد ومنذ وقت مبكر باشرت بالتهيؤ لموسم الأمطار من خلال تنفيذ حملات لتنظيف الخطوط والشبكات الفرعية والرئيسة إضافة إلى إصلاح التخسفات التي تحدث في خطوط التصريف ضمن القواطع البلدية".

وأضاف أن "هذه التخسفات تحدث بسبب قدم الشبكات وتهالكها وزيادة الضغط عليها و هناك خطط ومقترحات اعدت لمعالجة المشاكل التي تعانيها شبكة التصريف".

وأكد أن "امانة بغداد شكلت غرفة عمليات برئاسة أمين بغداد وعضوية الوكلاء و المديرين العامين للدوائر البلدية وهناك أدوار ‏ستوزع بين الجميع في حالة سقوط الأمطار إضافة إلى التنسيق مع محافظة بغداد والوزارات الخدمية الأخرى ومنها وزارة الكهرباء لتأمين الخطة عند سقوط الأمطار خلال موسم الشتاء المقبل"، مشيراً الى أنه "سيتم في وقت قريب الاعلان عن جاهزية امانة بغداد على استقبال موسم الأمطار وتهيئة جميع المحطات والخطوط لتصريفها".

ولفت البيان الى أن "غرفة عمليات الأمطار عقدت أول اجتماعاتها برئاسة امين بغداد لبحث تهيئة جميع المستلزمات الضرورية للدوائر البلدية والفنية لإنجاح خطتها في الاستعداد المبكر لموسم الأمطار ".

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