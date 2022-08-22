انفجار اسطوانة غاز داخل السفارة البريطانية

2022/08/22 | 15:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

كشفت مصادر أمنية إن انفجار سُمع دويه في المنطقة الخضراء، كان داخل السفارة البريطانية، إذ انفجرت أسطوانة غاز في مطبخ خارجي.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الانفجار لم يُسبب سقوط ضحايا أو أضرارًا مادية.

وسادت حالة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن طبيعة الانفجار، بسبب وجود معتصمين داخ...

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