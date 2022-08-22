برشلونة بحاجة لـ20 مليون يورو لتسجيل الفرنسي جول كوندي

2022/08/22 | 15:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

يحتاج برشلونة إلى 20 مليون يورو كي يتمكن من تسجيل المدافع الفرنسي جول كوندي، الذي خرج من قائمة مباراة الأحد، أمام ريال سوسييداد ولم يستطع السفر إلى سان سباستيان لخوض اللقاء.

وبعد أسبوعين من وصوله قادماً من إشبيلية مقابل 50 مليون يورو، لا يزال اللاعب غير قادر على الظهور مع فريقه الجديد ليبدأ في الشعور بالقلق إزاء غموض موقفه.

وتوترت الأجواء في كامب نو بعد أن ظنت إدارة النادي أنها حسمت صفقة انتقال المهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى يوفنتوس، لكن الأمور تعقدت لتعرقل توفير السيولة المالية التي يحتاجها النادي.

ويتعين على “البلاوغرانا” الاستغناء عن بعض اللاعبين مثل الفرنسي صامويل أومتيتي الذي بات قريبا من التوقيع مع ليتشي الإيطالي إذا تجاوز الفحوصات الطبية، حسبما أفادت صحيفة آس الإسبانية اليوم الإثنين.

لكن أومتيتي ليس كافياً على ما يبدو، ولا المهاجم الدنماركي مارتن برايثويت الذي طلب مايوركا خدماته، رغم أن “البرسا” لم يرحب بانتقال اللاعب الذي كشف عن رغبته في عدم الرحيل عن برشلونة.

كما أن رحيل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لا يزال معلقاً بعد اللقاء الذي جمع مسئولي تشيلسي وبرشلونة ووكيل اللاعب الجمعة الماضي.

ويعتبر المهاجم الغابوني كنزاً بالنسبة للبرسا نظراً لأنه انضم إليه بلا مقابل، لكن مصيره لم يحسم بعد.

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