2022/08/22 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ’ابو مازن’ يوضح بشأن المقطع المسرب لأداء يمين وزير الصناعة السابق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’ابو مازن’ يوضح بشأن المقطع المسرب لأداء يمين وزير الصناعة السابق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’ابو مازن’ يوضح بشأن المقطع المسرب لأداء يمين وزير الصناعة السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).