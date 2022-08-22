المناظرات السياسية في العراق.. فن أم إثراء للغة الغالب والمغلوب؟ (تحليل)

2022/08/22 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المحلل السياسي احسان الشمري، اليوم الاثنين، ان المناظرات العلنية لن تحل الأزمة السياسية التي يمر بها العراق منذ أكثر من عشرة اشهر، فيما بين الهدف من المناظرات العلنية.

وقال الشمري لـ (بغداد اليوم) إن "المناظرات العلنية لن تحل الأزمة السياسية التي يمر بها العراق منذ أكثر من عشرة أشهر، لأن الهدف من المناظرات العلنية، هو ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يريد كشف بعض الخفايا أمام الجميع".

وبين ان "الصدر يحاول ان يطلع الشعب على جميع المعطيات السياسية وشؤونها، ليكون قادرا على تقييم اداء وسلوك القوى السياسية".

وأضاف، إن "بعض هذه القوى لن تكون موجودة بعد اطلاع الشعب على مطالبها الخاصة، التي تريد بها تقاسم المغانم من خلال المحاصصة، والكثير من الخفايا التي لا يعلم الشعب العراقي بها".

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