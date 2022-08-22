السجن المؤبد بحق إرهابي ينتمي لـ’ذات الصواري’

2022/08/22 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد لإرهابيا اعتقله الحشد الشعبي في وقت سابق.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكما بالمؤبد وفق المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب على الإرهابي المدان (أحمد صالح حميد مصلح) الذي اعتقلته قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات بالحشد الشعبي في وقت سابق".

وأضافت أن "الإرهابي المدان كان يرتدي حزاما ناسفا وسلم نفسه للقوة بعد ان تم محاصرته وقتل 3 من عناصر التنظيم الذين كانوا برفقته من فرقة مايسمى ب "ذات الصواري" الإرهابية الذين شاركوا في العديد من الأعمال الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية".

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