ركل ولكم بشكل متكرر.. تعامل عنيف من 3 ضباط أمريكيين مع رجل في أركنساس

2022/08/22 | 16:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُقيل ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون في أركنساس من الخدمة بعد نشر مقطع فيديو يظهرهم وهم يضربون رجلًا خارج متجر في مالبيري في أركنساس على وسائل التواصل الاجتماعي.

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