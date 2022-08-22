شاهد بالفيديو.. جامع تحف عراقي يفتتح متحفا صغيرا في قلب بغداد لتقديم التراث العراقي للناس

2022/08/22 | 16:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yrAe27jHQPE

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