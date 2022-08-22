2022/08/22 | 16:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار العلمين يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، كلاً من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى …

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