2022/08/22 | 16:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستكشف العراق المزيد من حقول وآبار النفط في أرضه بين فترة وأخرى، لكن الأوضاع السياسية والأمنية في العراق تعيق إتاحة استثمارها بالوقت الحاضر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع اتساع خارطة العراق النفطية.. هل تنجح بغداد في إغراء المستثمرين؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع اتساع خارطة العراق النفطية.. هل تنجح بغداد في إغراء المستثمرين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).