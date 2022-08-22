2022/08/22 | 17:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xTdWsogmg54

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حميد الهلالي: خمسة أو ستة من قادة الكتل يتحكمون بأكثر من 300 نائب في البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حميد الهلالي: خمسة أو ستة من قادة الكتل يتحكمون بأكثر من 300 نائب في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).