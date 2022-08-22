ممثل السيد الصدر: دماء العراقيين غالية وعلى الحكومة إحالة المقصرين للمحاكم المختصة

2022/08/22 | 17:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مدير مكتب السيد الشهيد الصدر حليم الفتلاوي، الحكومة الى وضع المزارات والآثار بأيادٍ متخصصة.

وقال الفتلاوي اليوم الإثنين، “كنا في زيارة بوفد ممثل عن سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) لموقع حادثة القطارة في محافظة كربلاء المقدسة للاطلاع على آثار الحادث المؤسف”.

وطالب “الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إنهيار التلّة الترابية، واحالة الجهات المقصرة إلى المحاكم المختصة بعد إجراء تحقيق عادل وكشف النتائج أمام الرأي العام”.

وعزّى الفتلاوي عائلات الضحايا وقدم لهم المواساة على مصابهم، مؤكدا “اهمية منحهم الحقوق الكاملة ومحاسبة المقصرين” وشدد على “أن دماء العراقيين غالية”.

وأكد الفتلاوي بـ”ضرورة أن تضع الحكومة إدارة المزارات والآثار التأريخية بيد متخصصة” مشيرا إلى أنه “سيتم تشييد هذه الأماكن بطرق حديثة بالتماشي مع طبيعة التضاريس وجغرافية المزارات والآثار”.

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