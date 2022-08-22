إطلاق المشروع الإلكتروني لإلغاء صحة الصدور وبدء العمل به الكترونياً

2022/08/22 | 17:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الإثنين (22 آب 2022)، إطلاق المشروع الإلكتروني الخاص بصحة الصدور والعمل بإصدارها إلكترونياً.

وذكرت المحكمة في بيان، أنها “اطلقت اليوم المشروع الإلكتروني لإلغاء صحة الصدور والعمل بإصدارها الكترونياً”.

وأضافت، أنّ “ذلك تم بحضور كادر متخصص من الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة مركز البيانات الوطني”.

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