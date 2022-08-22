رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية دور الإعلام كسلطة رابعة في نشر الحقائق أمام الرأي العام

2022/08/22 | 17:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أن القانون يطبق وفق الأدلة والوقائع، وليس على ما يطلق من شائعات وأقاويل.

وذكر إعلام المجلس في بيان أنه “استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، رفقة نخبة من الصحفيين والإعلاميين وبحث معهم اهمية دور الاعلام كسلطة رابعة في نشر الحقائق كما هي أمام الرأي العام”.

وأكد زيدان، “اهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الازمة السياسية الحالية”.

كما شدّد على “ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتماداً على ما يتوفر من ادلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل”.

وأشار زيدان إلى ان “الحملات الاعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تثني القضاة عن مواصلة عملهم في احقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين”.

من جهتهم اكد الحاضرون “اهمية دور القضاء وأبعاده عن الصراعات السياسية كونه الركن الأهم الذي تستند اليه دعائم الدولة وتستمد منه شرعيتها”، وفقاً للبيان.

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