الموقف الوبائي الاسبوعي لكورونا: اقل من الفين و500 إصابة خلال اسبوع كامل

2022/08/22 | 17:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الإثنين، الموقف الوبائي الاسبوعي لفيروس كورونا.

وأظهر الموقف تسجيل “5 حالات وفاة جديدة و2342 اصابة جديدة و6158 حالة شفاء”.

وجاءت تلك النتائج بعد اجراء 35949 فحصاً بحسب البيان.

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