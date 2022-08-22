البنك المركزي يبحث مع السفير الروسي مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق

2022/08/22 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف وسفير جمهورية روسيا الاتحادية في بغداد ايلبروس كواتراشيف، اليوم الأثنين، مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق.

وقال لبنك المركزي في بيان، ان "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف استقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية في بغداد ايلبروس كواتراشيف".

واضاف انه "تم بحث مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق بمجال النفط"، مشيرا الى ان "المحافظ أكد على ضرورة تدقيق الحلول المناسبة لذلك".

وتابع انه "تم استعرض جهود البنك المركزي في تعزيز التنمية والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي العراقي وانعكاس الأزمات العالمية عليه".

فيما أثنى السفير "على تلك الجهود وتمنى للقطاع المصرفي العراقي دوام التقدم والنجاح".

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