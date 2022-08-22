الرئيس والقضاء في تونس.. تصفية حسابات

2022/08/22 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت اتهامات وزارة العدل التونسية لعشرات القضاة بتهم يحمل بعضها "صبغة إرهابية"، لتثير حالة من الجدل بين مؤيد لها يعتبرها "حملة لتطهير القضاء"، وآخرين معارضين يصفونها بـ"تصفية حسابات سياسية".

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