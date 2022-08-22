الكاظمي يصل إلى مصر

2022/08/22 | 17:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعوصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة بالقمة الخماسية للزعماء.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القمة ستناقش مجموعة من الموضوعات التي تهم المنطقة منها الأمن الإقليمي، والتعاون المشترك، والتشاور في الموضوعات المشتركة والتكامل الصناعي".وأضاف، أنه "سيبحث الزعماء أيضاً ملفات الطاقة، والاستثمار، والتغيرات المناخية".

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