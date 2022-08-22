2022/08/22 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن المدير التنفيذي لشركة “بزنس انتل”، حفيظ أوكي، عن وظائف شاغرة في الشركة المسؤولة عن حماية أمن مطار بغداد الدولي، ليعتبر مراقبون هذا الأمر “دليل عدم امتلاك الشركة للمؤهلات الكافية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دليل غياب المؤهلات..



الشركة المكلفة بحماية مطار بغداد تطلب موظفي أمن! المركز الخبري الوطني.

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