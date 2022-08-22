2022/08/22 | 17:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fppKB57wczE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار أزمة المياه تؤثر على حياة سكان أهوار الچبايش وتجبرهم على النزوح) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي قار أزمة المياه تؤثر على حياة سكان أهوار الچبايش وتجبرهم على النزوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).