السفارة الامريكية تعلق على حادثة قطارة الامام علي في كربلاء

2022/08/22 | 17:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت السفارة الامريكية في العراق، يوم

الإثنين، على حادثة الانهيار الترابي

لقطارة الإمام علي، في محافظة كربلاء.

وقالت السفارة في بيان صحفي، "تقدم

الولايات المتحدة تعازيها لضحايا

الانهيار الأرضي بالقرب

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